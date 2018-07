Após derrota, jogadores do Palmeiras lamentam fracasso do ataque

A terceira derrota em casa neste Campeonato Brasileiro deixou o Palmeiras ainda mais longe do sonho do título. Neste sábado o time perdeu por 1 a 0 para o Santos, no Allianz Parque, e os jogadores apontaram o insucesso ofensivo como a causa da derrota, que deixa a equipe 11 pontos atrás do líder, Corinthians, e com possibilidade ainda menor de conseguir uma reviravolta na competição.

O Santos ganhou pela primeira vez no Allianz Parque, no sexto encontro. Ricardo Oliveira marcou o gol decisivo, aos 30 minutos do segundo tempo. "Criamos bastante, tivemos a bola nos pés, mas não conseguimos infiltrar na defesa deles. Erramos muitos chutes também", lamentou o atacante Willian, substituído no segundo tempo para a entrada do colombiano Miguel Borja.

O resultado negativo freou uma reação construída nas quatro últimas rodadas, quando a equipe venceu três partidas, empatou uma e viu aumentar a expectativa de ser campeã. A diferença para o Corinthians pode aumentar ainda mais caso o líder do Brasileiro pontue neste domingo. O compromisso será contra o Cruzeiro, no Mineirão.

+ WTorre culpa chuva forte por poças no gramado do Allianz Parque

O atacante e capitão Dudu reclamou de uma possível infração no lance do gol. "Não sei se foi falta ou não no Guerra. Mas é levantar a cabeça e continuar trabalhando. Temos que melhorar algumas coisas", afirmou o jogador. O próximo compromisso do Palmeiras é no dia 12. O adversário será o Bahia, no estádio do Pacaembu.