Após derrota, Koff diz que Grêmio fez pior jogo no ano

O tropeço confirmou o difícil começo de Renato Gaúcho no Grêmio. Sob seu comando, o time soma duas vitórias, dois empates e três derrotas em sete partidas. Porém, Rui Costa, diretor de futebol do clube, declarou ainda ser cedo para uma avaliação sobre o trabalho do treinador. "Não se pode avaliar o trabalho ainda, são somente sete jogos", disse Rui Costa.

A atuação do Grêmio também não agradou a Renato. Ele avaliou que o time foi apático diante do Coritiba e não conseguiu se livrar da marcação dos adversários. "No meio-de-campo tem que pensar rápido. Dominar e tocar a bola, rapidamente. Se demorar, o adversário toma a bola. Demoramos demais, aceitamos a marcação do Coritiba, que foi muito boa", comentou.

Para Renato, após terminar o primeiro tempo perdendo por 1 a 0, o Grêmio até apresentou evolução na etapa final. Mas ele reconheceu que o time não fez o suficiente para evitar a derrota em casa. "Eu não gostei do primeiro tempo. Já o segundo, foi um pouco acima. Criamos chances, mas não convertemos em gol", disse.

Com a derrota, o Grêmio está na nona colocação no Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O time volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai enfrentar o Bahia, às 18h30, na Fonte Nova, pela 13ª rodada do torneio nacional.