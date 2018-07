Após derrota, Levir mantém confiança na classificação do Atlético-MG A derrota do Atlético Mineiro por 1 a 0 para o Atlas, na noite de quarta-feira, complicou a situação da equipe na luta por uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, mas não diminuiu a confiança do técnico Levir Culpi. Para ele, o time tem condições de sair da situação difícil em que se colocou no Grupo 1 da competição e avançar.