Após derrota, Marlone e Guilherme podem ganhar chance no Corinthians

A série de três partidas sem vitórias pode fazer com que o técnico Cristóvão Borges mexa no time do Corinthians para a partida contra o Vitória, segunda-feira, no Itaquerão. O treinador admite a possibilidade de dar uma chance para Marlone e Guilherme, que entraram bem na derrota por 3 a 0 para o Grêmio.

"Temos no grupo muitos jogadores que executam a mesma função, e fica difícil dar oportunidade a todos, porque tem que buscar solidez e constância. Eles estão abrindo espaço, e daqui a pouco ocupam", disse o treinador.

As mudanças ocorreriam justamente no setor onde existe mais crítica sobre a equipe. Novamente, o Corinthians não conseguiu aproveitar as raras oportunidades que cria para marcar gols, algo que faz com que Cristóvão insistentemente peça a contratação de reforços. A diretoria segue dizendo que está na busca, mas ainda não conseguiu atender ao pedido.

Marlone, sempre tão pedido pelos torcedores, mantém um discurso cauteloso e destaca o respeito entre os companheiros na briga por uma posição. "Todo mundo se respeita, mas sempre que eu entro tento mostrar meu futebol e ir além. Quero aproveitar sempre a oportunidade, e estamos preparados para tudo", comentou.