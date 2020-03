Após derrota na Libertadores, São Paulo visita o desesperado Botafogo

São Paulo e Fernando Diniz tiveram um raro momento de paz depois de emendar duas vitórias consecutivas, contra Oeste (4 a 0) e Ponte Preta (2 a 1). Mas a tensão voltou a dar as caras após a derrota de virada por 2 a 1 para o Binacional, na última quinta-feira, no Peru, na estreia pela Copa Libertadores. Para afastar a pressão, o time precisa do resultado positivo na visita ao Botafogo, às 16h deste domingo, em Ribeirão Preto, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O São Paulo é líder do Grupo C, com 15 pontos, e colocará um pé nas quartas de final em caso de novo triunfo. Desesperado na luta contra o rebaixamento, o Botafogo amarga a lanterna do Grupo B, com apenas cinco pontos. Outra derrota na competição pode ser quase fatal para a equipe de Ribeirão Preto, que venceu apenas uma vez, há duas rodadas, contra a Inter de Limeira.

Como vive momento crítico na temporada, com calendário cheio, o técnico Fernando Diniz deve poupar quase todos os titulares no jogo do Estadual. O time principal está desgastado por ter atuado na altitude de 3.825 metros de Juliaca, no Peru, contra o Binacional. Além disso, na próxima quarta-feira, o São Paulo tem obrigação de vencer a LDU, no Morumbi, para não se complicar na competição continental.

Dos jogadores que entraram em campo na última quinta-feira, apenas o goleiro Tiago Volpi e o lateral-direito Igor Vinícius devem ir a campo em Ribeirão Preto. Igor será novamente utilizado devido à lesão do espanhol Juanfran, ainda sem retorno definido. O mesmo vale para Vitor Bueno, que deve continuar como desfalque no setor ofensivo.

Apesar da situação caótica no Paulista, o técnico Claudinei Oliveira, do Botafogo, tenta manter a cabeça fria para alcançar a permanência na primeira divisão. Ele terá todo o elenco à disposição para enfrentar o São Paulo, e vai repetir a escalação da derrota por 1 a 0 para a Ferroviária, na última rodada.

Segundo os cálculos botafoguenses, a equipe precisa de três vitórias nas quatro partidas restantes. Apesar da missão complicada, Claudinei quer pensar em um jogo de cada vez. "São mais 12 pontos (quatro jogos) em disputa, sendo seis dentro de casa e seis fora, e ainda temos um confronto direto contra o Oeste. Primeiro, precisamos pensar no São Paulo. Será difícil, mas temos condições de vencer", afirmou.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X SÃO PAULO

BOTAFOGO - Darley; Caíque Sá, Robson, Didi e Gilson; Victor Bolt, Naldo e Rafinha; Matheus Anjos, Ronald e Wellington Tanque. Técnico: Claudinei Oliveira

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego, Anderson Martins e Everton; Luan, Liziero e Hernanes; Toró, Tréllez e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza

HORÁRIO - 16 horas

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.