Após derrota na Liga dos Campeões, Bayern vence Augsburg e se aproxima do título Alemão

O Bayern de Munique contou com um gol de pênalti já nos minutos finais para conquistar uma vitória magra por 1 a 0 contra o Augsburg na manhã deste sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. A partida aconteceu na Allianz Arena e deixa o time de Munique com uma mão no título, a cinco rodadas do fim do torneio.

Restando 15 pontos para disputa, o Bayern de Munique possui vantagem de nove pontos para o vice-líder Borussia Dortmund. Os comandados de Julian Nagelsmann possuem 69 pontos. O Augsburg segue lutando contra o rebaixamento, na 14ª colocação, com 32 pontos, seis a mais que o primeiro time na zona de quadra para a segunda divisão.

Assim como nas últimas rodadas, o Bayern de Munique voltou a fazer um primeiro tempo abaixo do esperado. O time de Julian Nagelsmann fez um jogo equilibrado diante do Augsburg e conseguiu finalizar na direção do gol apenas uma vez nos primeiros 45 minutos.

Os goleiros trabalharam bem no segundo tempo. Após Manuel Neuer cair bem para pegar uma finalização do Augsburg, Joshua Kimmich bateu de fora da área e quase marcou, mas o goleiro Gikiewicz também brilhou e espalmou a forte finalização. Quando o jogo caminhava para a reta final, Coman arriscou da entrada da área e a bola passou perto da trave. A pressão do time de Munique aumentou, Musiala também finalizou com perigo na sequência.

A 10 minutos do fim, após disputa de bola na área, a arbitragem marcou toque de mão de Oxford e deu pênalti para o Bayern de Munique. Lewandowski foi para a cobrança e não deu chances para o goleiro. O polonês chegou a 340 gols pelo Bayern. O Bayern quase ampliou com Coman, que saiu frente a frente com Gikiewicz, mas o goleiro cobriu os espaços para defender.

VIRADA ESPETACULAR

O Colônia enfrentou o Mainz na manhã deste sábado e conseguiu uma virada heroica, após estar perdendo por 2 a 0. O time visitante abriu o placar no primeiro tempo com Burkardt e Onisiwo ampliou na segunda metade. A reação começou aos 15 minutos do segundo tempo, com gol de Skhiri. Dejan Ljubicic empatou aos 33. Quatro minutos mais tarde, a virada veio dos pés de Luca Kilian.

Sonhando com uma vaga nas competições europeias, o Colônia assume a sétima posição, com 43 pontos, enquanto o Mainz é o 10º colocado, com 38 pontos ganhos. Também neste sábado, o Wolfsburg recebeu o Arminia Bielefeld na Wolkswagem Arena e não tomou conhecimento dos adversários ao golear por 4 a 0. O Wolfsburg tem 34 pontos e está na 13ª posição, voltando a vencer após três derrotas seguidas. O Arminia é o 16º, com 26 pontos, na zona de rebaixamento.

Gerhardt e Nmecha mostraram todo seu entrosamento no primeiro tempo para abrir dois gols de vantagem, ambos marcados por Nmecha e com assistência de Gerhardt. Logo no início do segundo tempo, Maximilian Arnold e Max Kruse ampliaram. Baku também teve grande atuação e foi destaque na partida.

O Borussia Mönchengladbach visitou o Greuther Furth e construiu vitória por 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Marcus Thuram abriu o placar aos 18 minutos e Alassane Pléa, cobrando pênalti, ampliou aos 24. O Borussia está no meio da tabela, com 37 pontos, em 11º. O Greuther Furth é o lanterna, com 16 pontos.