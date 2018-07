Após nova derrota, Goiás dispensa Sílvio Criciúma e acerta com Argel Fucks

O técnico Sílvio Criciúma não resistiu a mais uma derrota no Goiás. Após perder para o Londrina, no Serra Dourada, por 1 a 0, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o clube anunciou a saída do treinador e já definiu Argel Fucks como seu novo comandante.

Sílvio Criciúma foi campeão estadual pelo clube como interino e estava oficialmente à frente do Goiás desde maio, quando foi efetivado após a saída de Sérgio Soares, que largou mal no comando do time na Série B.

Após o começo da segunda divisão nacional, no entanto, o time goiano não conseguiu repetir o bom futebol do início da temporada e, após 15 rodadas, ocupa a 15.ª colocação com 17 pontos, apenas um acima da zona do rebaixamento. Soma-se a isso ainda a sequência de três derrotas seguidas nas últimas rodadas.

Argel, então, foi escolhido para ser o novo comandante do Goiás. Em 2016, chegou a brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro com o Internacional que, após sua saída, terminou a competição com o rebaixamento para a Série B. Enquanto isso, Argel salvava o Vitória da degola, lutando ponto a ponto com o próprio clube gaúcho.

O treinador também tem experiência com acessos, principal objetivo do Goiás na temporada. Levou o Mogi Mirim à elite do futebol paulista em 2008 e o Criciúma de volta à Série B em 2010. Em 2015, conquistou o Campeonato Catarinense com o Figueirense e em 2016 venceu o Gaúcho com o Internacional. Este ano, foi demitido do Vitória após a eliminação nas semifinais da Copa do Nordeste, mas dirigiu o time em boa parte da campanha do título do Campeonato Baiano.