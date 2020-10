Após derrota na Série B, Vitória anuncia a demissão do técnico Bruno Pivetti

A diretoria do Vitória anunciou nesta quarta-feira a demissão do técnico Bruno Pivetti um dia após a derrota para o América-MG, por 2 a 1, no Barradão, em Salvador, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"O Esporte Clube Vitória comunica o desligamento do técnico Bruno Pivetti. Agradecemos ao treinador pelos serviços prestados e desejamos sorte na sequência de sua carreira. Acima de tudo, reconhecemos o grande legado deixado pelo excelente profissional em favor do Vitória", escreveu o clube baiano nas redes sociais.

Sem perder tempo, o Vitória já busca um substituto. Afinal, o clube nordestino voltará a campo neste sábado, às 16 horas, contra o Avaí, no estádio do Barradão, na capital baiana, pela 15ª rodada. "O clube está em negociações para a contratação imediata de um substituto", informou o Vitória.

Bruno Pivetti estava no Vitória desde agosto do ano passado. Ele foi contratado para ser coordenador da base e auxiliar técnico. Ele assumiu o Vitória após a saída de Geninho. Na atual temporada, o time baiano sequer chegou à fase final do Campeonato Baiano. Foram 19 jogos, com quatro vitórias, nove empates e seis derrotas, um aproveitamento de 36,8%.

O Vitória não vence há três jogos - duas derrotas e um empate. O novo tropeço deixou a equipe no meio da tabela, na 10ª colocação, com 18 pontos, cinco a menos do que o G-4 e sete acima da zona de rebaixamento.