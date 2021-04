Após derrota na Sul-Americana, Fábio Santos desabafa: 'As coisas não estão acontecendo'

O Corinthians buscava contra o Peñarol, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo, uma vitória para ficar na liderança do Grupo E da Copa Sul-Americana. Não conseguiu e com a derrota por 2 a 0 se complicou muito na competição. Apenas o líder da chave avançará às oitavas de final e o clube uruguaio, primeiro colocado com 100% de aproveitamento após duas rodadas, já abriu cinco pontos de vantagem para o time brasileiro.

Na saída de campo, o lateral-esquerdo Fábio Santos, um dos mais experientes do elenco do Corinthians, lamentou a derrota. "Um resultado desastroso, que fugiu totalmente do que esperávamos. Já tinha sido assim no primeiro jogo, no Paraguai (empate sem gols com o River Plate-PAR), hoje (quinta-feira) novamente", disse.

O jogador corintiano enalteceu a postura do Peñarol em campo e atuação do goleiro Dawson. "Finalizamos muitas vezes, mas o goleiro deles estava em grande noite. Eles souberam controlar o jogo desde o começo, foram mais efetivos. Estamos tristes com o resultado, infelizmente as coisas não estão acontecendo, é seguir trabalhando", completou.

O próximo compromisso do Corinthians na Copa Sul-Americana será contra o Sport Huancayo, no Peru, na próxima quinta-feira. Antes, neste domingo, o time alvinegro fará o clássico contra o São Paulo, na Neo Química Arena, pela 10.ª rodada do Campeonato Paulista.