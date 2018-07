Após derrota, Neymar reclama da violência dos suíços

BASILEIA - Após a derrota do Brasil por 1 a 0, no amistoso disputado nesta quarta-feira na Basileia, o atacante Neymar reclamou da violência da seleção da Suíça. Segundo ele, ficou difícil jogar no confronto no Estádio St. Jakob Park porque os suíços deram muita "porrada".

"A Suíça é um time que dá muita porrada, fica atrás. É difícil enfrentar uma equipe assim", avaliou Neymar, em entrevista à TV Globo, logo após a derrota desta quarta-feira, quando os suíços fizeram 1 a 0 graças ao gol contra marcado pelo lateral-direito Daniel Alves.

A seleção suíça é famosa por sua força defensiva - tem a melhor defesa das Eliminatórias Europeias da Copa de 2014, com apenas um gol sofrido em seis rodadas. E o Brasil, com jogadores ainda em pré-temporada, não teve forças para superar a marcação adversária.

"Estamos voltando de pré-temporada. Nas próximas partidas, estaremos melhores", prometeu Neymar, já projetando os próximos compromissos da seleção brasileira - são dois amistosos em setembro, contra a Austrália, no dia 7, em Brasília, e diante de Portugal, no dia 10, em Boston.