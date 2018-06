Após derrota no Alemão, Stuttgart demite técnico Hannes Wolf

Um dia depois da derrota para o Schalke por 2 a 0, em casa, a diretoria do Stuttgart decidiu demitir o técnico Hannes Wolf, neste domingo. O clube revelou a saída do treinador após horas de conversa com ele ao longo da noite passada.

Foi a sétima derrota do time em oito jogos no Campeonato Alemão, sequência que deixou o Stuttgart apenas três pontos acima da zona de rebaixamento. A equipe ocupa o 15º lugar da tabela, uma posição logo acima da zona da degola.

"Nós precisamos de um novo impulso para retornarmos para um caminho mais bem-sucedido. Nenhum de nós queríamos estar nesta situação e nós gostaríamos muito de continuar trabalhando com Hannes, porque ele é um técnico excepcional e uma pessoa de caráter", disse Michael Reschke, diretor esportivo do clube, sem dar maiores detalhes sobre a demissão de Hannes.

Wolf, de apenas 36 anos, chegou ao clube em 2016 e comandou a equipe em seu retorno à primeira divisão do futebol alemão na temporada 2016/2017. Mas, na elite, o técnico não vem conseguindo dar tranquilidade à torcida. "Sou muito grato por este quase um ano e meio de trabalho inacreditavelmente intenso e tempos quase sempre maravilhosos", declarou Wolf.

O clube não revelou quando anunciará o nome do substituto do treinador demitido neste domingo.