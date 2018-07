Após derrota no clássico, Bahia muda para pegar o Sport

Após a derrota por 2 a 1 para o Vitória, no último domingo, que levou a equipe de volta para a zona de rebaixamento, o Bahia terá mudanças no sistema tático para a partida contra o Sport , nesta quarta-feira, às 21 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro . No único treino para o jogo, realizado nesta terça, o técnico Gilson Kleina sacou um dos três volantes do time, Léo Gago, para promover a entrada do lateral-direito Diego Macedo, improvisado como meia.

Com isso, o treinador espera dar à equipe mais volume de jogo e posse de bola para que o time consiga criar mais chances de finalizar. "Precisamos dos pontos em casa", justificou o lateral-esquerdo Guilherme Santos, que volta à equipe após cumprir suspensão no clássico. "Está todo mundo junto (na zona de rebaixamento) e vamos ter duas partidas seguidas em Salvador para somar pontos e criar uma "gordura".

Pelos lados do Sport, atual oitavo colocado na tabela com 35 pontos, o clima é de mistério e a única alteração confirmada pelo técnico Eduardo Baptista é a entrada do lateral Vítor no lugar do suspendo Patric.