Após derrota no jogo de ida, Desábato confia em virada do Vasco na Copa do Brasil

A missão é difícil: reverter a derrota por 3 a 0 sofrida para o Bahia no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Mas o volante Leandro Desábato está confiante na virada vascaína, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, no próximo dia 16, um depois da final do Mundial da Rússia.

+ Vasco renova com Yago Pikachu por 3 temporadas e contrata o lateral-direito Lenon

"Acreditamos que podemos vencer. Jogaremos em casa, diante da nossa torcida, e estamos nos preparando da melhor maneira para passar de fase", afirmou o argentino, após treinamento nesta segunda-feira, na cidade de Pinheiral, a 120 quilômetros da capital Rio de Janeiro.

"Temos três objetivos pela frente, sendo o primeiro deles a Copa do Brasil. Ainda vamos disputar a Copa Sul-Americana e muitas partidas do Brasileiro. Nosso objetivo é colocar o Vasco nos primeiros lugares", completou o jogador, contratado no início do ano junto ao Vélez Sarsfield. No Brasileirão, a equipe está na 11.ª posição, com 15 pontos. Na Sul-Americana, enfrenta a LDU, do Equador, na segunda fase.

Desábato, eleito o melhor volante do Campeonato Carioca, fez um balanço dos seis primeiros meses no clube. "Foram excelentes. Estou muito contente com o meu desempenho. Foi acima das minhas expectativas, pois achava que encontraria mais dificuldades por estar atuando longe da Argentina, em outro país, num time da grandeza do Vasco", afirmou.

Nesta segunda-feira, o Vasco realizou a segunda atividade em Pinheiral. A equipe se concentra no Centro de Treinamento João Havelange desde o último domingo.

O elenco fez trabalho com o preparador físico Joelton Urtiga e depois foi para o campo para o treino comandado pelo técnico Jorginho. Foi priorizado exercício tático, com ênfase na saída de bola. O zagueiro Werley e o atacante Caio Monteiro foram os únicos que não participaram. Fizeram atividade na academia.