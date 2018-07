Após derrota no Mineiro, Robinho cobra vitória do Atlético na Libertadores

"Não precisa nem falar da importância do jogo. A gente sabe que precisa ter uma grande apresentação e acho que o time está preparado. O objetivo, com todo respeito ao Melgar, é entrar no Mineirão e que possa ser uma noite maravilhosa para o nosso time", disse Robinho.

O pedido do atacante não é sem razão. O Atlético pode assegurar a classificação mesmo com um empate. Mas a cobrança geral é por uma vitória convincente para espantar as dúvidas que surgiram nos últimos jogos. A equipe mineira perdeu a primeira na Libertadores na rodada passada e sofreu um tropeço inesperado no Campeonato Mineiro, no domingo, quando caiu diante do Tricordiano por 4 a 2. Apesar de jogar com time reserva, a diretoria não escondeu o incômodo com o placar.

"É uma partida muito importante para a gente não só pela classificação, nos firmar na segunda fase, mas também devido aos últimos resultados. Então, é importante para o nosso ego, para o decorrer da competição, para a torcida continuar acreditando na equipe e para crescermos cada vez mais como um grupo", declarou o volante Júnior Urso.

O volante e Robinho devem estar entre os titulares nesta quinta, no Mineirão. Nesta quarta, Diego Aguirre fechou o treino, sem indicar maiores mudanças no time. Mesmo assim, fará duas alterações, uma por lesão, outra por suspensão. Desta forma, Leandro Donizete entra na vaga do machucado Luan e o zagueiro Tiago será o substituto de Leonardo Silva, suspenso.

Havia a possibilidade de Aguirre contar com o retorno de Dátolo, que reforçaria o meio-campo. Mas o treinador deixou o argentino de fora da lista de relacionados. Assim, deve optar por uma formação com três volantes no meio. Outra ausência da relação é o goleiro Lauro. Somente Victor, que voltou ao time no fim de semana, e Uilson foram listados.

O Atlético deve entrar em campo na noite desta quinta com Victor; Marcos Rocha, Tiago, Erazo e Douglas Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete, Júnior Urso e Cazares; Robinho e Lucas Pratto.

Confira a lista de relacionados no Atlético-MG:

Goleiros: Victor e Uilson;

Laterais: Marcos Rocha, Douglas Santos, Carlos César e Mansur;

Zagueiros: Tiago, Erazo e Edcarlos;

Volantes: Leandro Donizete, Rafael Carioca, Júnior Urso, Eduardo e Lucas Cândido;

Meia: Cazares;

Atacantes: Robinho, Lucas Pratto, Carlos e Pablo.