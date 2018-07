Após derrota no Mundial, Barrios revela que deixará o Grêmio no próximo ano

O atacante Lucas Barrios revelou neste sábado que não chegou a um acerto e, assim, deixará o Grêmio em 2018. A notícia foi dada logo após a derrota para o Real Madrid por 1 a 0, no Estádio Zayed Sports City, em Abu Dhabi, na decisão do Mundial de Clubes.

+ Geromel parabeniza elenco do Grêmio após derrota no Mundial: 'Temos orgulho'

+ Renato diz que Real 'é uma máquina', mas exalta: 'Grêmio sai de cabeça erguida'

+ Incêndio destrói carros de torcedores do Grêmio próximo à Arena em Porto Alegre

"Já sabia há dois meses que não ia continuar. A gente nem se sentou para falar de dinheiro. Escutamos lá do clube que éramos prioridade para o próximo ano. Mas fiquei sabendo há um tempo que não ia ficar aqui. Segui sendo profissional do mesmo jeito", disse o atacante.

Contratado do Palmeiras em fevereiro, Barrios contou que ainda não sabe onde atuará. "Não escutei nada, agora vou começar a analisar as coisas. Não queria saber quem me quer, quem está me ligando, porque sou profissional", acrescentou.

Sobre a derrota no Mundial de Clubes, o atacante elogiou o adversário e enalteceu o ano do Grêmio. "Temos um meio-campo muito bom, mas não conseguimos criar. Enfrentamos o melhor time do mundo. A gente tem de estar de cabeça erguida e feliz pelo ano."

Barrios informou ainda que tem um problema na coxa e disputou o Mundial sem estar plenamente apto para jogar. "Fui na briga, como dizem aqui. Eu não estava 100%, tinha uma lesão há pouco tempo. E, quando tem lesão, você não sai do mesmo jeito. Fiz pelo time", completou.