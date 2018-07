Após derrota no Paraguai, Gil desabafa: 'Agora ninguém presta?'

Um dia após o revés no Paraguai, o zagueiro Gil, questionado pelos maus resultados da equipe, desabafou: "Quando ficamos aquelas semanas jogando não ouvi falar que o grupo era forte. Agora, por causa de duas derrotas, ninguém presta? É complicado. Aqui ninguém foge da responsabilidade. Ninguém gosta de perder".

O zagueiro foi o escolhido pelo clube parar dar entrevista coletiva no CT Joaquim Grava na tarde desta quinta-feira. Só ele conversou com a imprensa. E o zagueiro negou que o time tenha entrado em campo de "salto alto" ou tenha sido arrogante no jogo contra o Guarani.

Segundo ele, o time tem total condição de virar o jogo na partida da volta, na próxima quarta-feira. "Nem tudo está perdido", afirmou. "Sabíamos que seria um jogo difícil, queríamos ter feito um grande jogo. Mas isso acontece. Vamos levantar a cabeça e reverter a situação em casa."

Na tarde desta quinta, o técnico Tite levou a campo apenas os reservas, além do goleiro Cássio, que falhou feio no primeiro gol do Guaraní. O técnico não deu pistas de qual time irá escalar domingo, contra o Cruzeiro, na estreia no Campeonato Brasileiro. A tendência, no entanto, é que o Corinthians escale um time misto. O jogo será em Cuiabá, na Arena Pantanal.