Após derrota no Paulistão, Paulo Roberto Santos deixa o comando do Santo André

Paulo Roberto Santos não é mais o treinador do Santo André. A decisão foi tomada pelo próprio profissional nesta terça-feira, horas depois da derrota para o Guarani por 1 a 0, na noite de segunda, no estádio do Canindé, em São Paulo, pelo Campeonato Paulista Sicredi 2021.

"Depois de uma conversa com a diretoria, fizemos aquilo que é o melhor para ambas as partes. Daqui para frente vamos cuidar da nossa saúde. Já na reta final do tratamento pós-covid e dentro de 10 a 15 dias estaremos retornando com 100% das nossas condições clínicas para fazer aquilo que mais gostamos", disse Paulo Roberto Santos em suas redes sociais.

O treinador, de 60 anos, foi acometido pela covid-19 no mês passado e chegou a ficar uma semana internado. Desde então, Paulo Roberto Santos vem trabalhando à distância e, na última segunda-feira, esteve nas tribunas do estádio do Canindé acompanhando o jogo. De volta ao Santo André depois de não conseguir o acesso com a Ferroviária na Série D do Campeonato Brasileiro de 2020, Paulo Roberto Santos iniciou os seus trabalhos ainda em dezembro do ano passado visando o Paulistão.

Sem vencer há seis jogos e vindo de três derrotas seguidas, o Santo André tem seis pontos e, na lanterna do Grupo A, está na beira da zona de rebaixamento, na frente apenas de São Bento e São Caetano.