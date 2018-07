Após derrota no Sul, Flamengo tenta se recuperar para derrotar o Figueirense Baseado no Campeonato Brasileiro, Flamengo e Figueirense fariam um confronto com franco favorito na fase nacional da Copa Sul-Americana. Enquanto o time carioca briga pelo título, os catarinenses lutam contra o rebaixamento. Porém, quem levou a melhor no primeiro jogo foi o clube alvinegro, que venceu por 4 a 2 e joga com a vantagem nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).