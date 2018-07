Após derrota no Sul, Denis cobra reação imediata do São Paulo

O goleiro Denis, melhor jogador do São Paulo na derrota para o Grêmio, neste domingo, em Porto Alegre, cobrou uma reação da equipe no Campeonato Brasileiro. "O São Paulo é time para brigar pelo topo da tabela. Chegamos na semifinal da Libertadores, foi desgastante e desperdiçamos muitos pontos em casa no Brasileirão. Agora temos de correr atrás", disse.

Ele enfatizou que a possível saída do técnico argentino Edgardo Bauza, que pode ir para a seleção da Argentina, não mexeu com o grupo e não entra em campo. "Essas coisas não influenciam. Perdemos jogadores importantes e até encaixar de novo demora um pouco. Sabemos que não podemos perder tantos pontos no Campeonato Brasileiro. A gente precisava de um empate com o Grêmio", continuou.

O resultado deixou o São Paulo na nona posição com 22 pontos na competição, 10 atrás do líder Palmeiras. Só que o que mais incomoda é a atuação ruim. "Foi uma derrota difícil, nossa equipe precisava muito dos três pontos para não ficar distante da ponta da tabela. Agora temos uma semana para trabalhar para vencer o próximo jogo", explicou Denis.

A estratégia do Grêmio, que abusou dos chutes a gol, acabou dando certo, mas o goleiro também teve uma boa participação. "Fiz o que pude, consegui fazer boas defesas e temos de continuar trabalhando. Eles deram vários chutes e nós não achamos espaço para fazer isso", afirmou Denis, que espera que o São Paulo melhore para a próxima rodada, quando recebe a Chapecoense, no domingo, no estádio do Morumbi.