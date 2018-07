Após derrota para o Bangu, Estevam Soares deixa o comando da Portuguesa

A diretoria da Portuguesa entrou em acordo com o técnico Estevam Soares e decidiu pelo desligamento do treinador. As partes se reuniram na manhã desta segunda-feira, dois dias após a derrota para o Bangu por 1 a 0 pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

A Portuguesa, que tem o objetivo de garantir o acesso à terceira divisão nacional, estreou no torneio vitória sobre a Desportiva, do Espírito Santo, por 1 a 0, e ocupa a segunda colocação no Grupo A13, com três pontos ganhos, a três do Bangu.

Em sua terceira passagem pelo Canindé, Estevam Soares comandou a equipe em 12 jogos, com cinco vitórias, um empate e seis derrotas. Ele livrou o time do rebaixamento no Campeonato Paulista da Série A2.

A diretoria analisa as opções e deve anunciar o substituto em breve. O próximo jogo da Portuguesa será contra o Villa Nova, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte (MG), no domingo, às 16 horas, pela terceira rodada.