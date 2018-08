Após derrota para o Cruzeiro, Flamengo faz treino leve no Ninho do Urubu

Após a dura derrota para o Cruzeiro na noite de quarta-feira, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta quinta-feira para retomar os trabalhos, desta vez visando o Campeonato Brasileiro. O time carioca levou 2 a 0 do time mineiro, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Curiosamente, o mesmo Cruzeiro será o adversário de domingo, novamente no Maracanã. E, para este duelo, o técnico Maurício Barbieri ainda não começou a esboçar a equipe titular. Nesta quinta, aqueles que foram titulares na noite passada apenas fizeram trabalho regenerativo no Centro de Excelência em Performance (CEP).

Os demais jogadores foram a campo no Ninho do Urubu. Segundo a assessoria do clube, a atividade consistiu num trabalho de ataque contra defesa. O treinador, na sequência, orientou um treino coletivo que contou com o reforço de jogadores do time sub-20.

A atividade contou com a presença do atacante Lucas Paquetá, um dos destaques do time na temporada. Na quarta, ele foi uma das maiores baixas da equipe por cumprir suspensão. O jogador deve reforçar o Flamengo no fim de semana, pela rodada do Brasileirão.

Na tarde desta quinta, a diretoria do clube carioca divulgou que já foram vendidos 40 mil ingressos para o novo duelo contra o Cruzeiro, desta vez pela competição nacional.