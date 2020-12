Após derrota para o Flamengo e caso de racismo no Maracanã, Bahia demite o técnico Mano Menezes

A derrota do Bahia para o Flamengo, neste domingo, por 4 a 3, no Maracanã, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, culminou com a demissão do técnico Mano Menezes. A equipe soma cinco derrotas seguidas e sete jogos sem vitória. Na partida, ainda houve uma denúncia do meia Gerson do Flamengo, de que teria sofrido racismo do atacante colombiano Ramirez, do Bahia.

Os microfones de televisão captaram Mano Menezes discutindo com Gerson e acusando o atleta flamenguista de estar com 'malandragem'. A discussão seguiu por alguns minutos na beira do campo. Além da demissão de Mano Menezes, o Bahia disse estar apurando a atitude de Ramirez e que se posicionará após ter a certeza do que ocorreu.

No cargo desde 9 de setembro, o treinador também acumulou o fracasso de ter sido eliminado na quarta-feira passada pelo Defensa Y Justicia nas quartas de final da Copa Sul-Americana, após duas derrotas para o time argentino.Mano dirigiu o Bahia em 24 jogos, conquistando oito vitórias, dois empates e 14 derrotas, com 36% de aproveitamento. Foram 29 gols marcados e 37 sofridos.

Por coincidência, acontece com Mano o mesmo que ocorreu com Roger Machado, também demitido após uma derrota para o Flamengo no primeiro turno no Brasileiro deste ano, em 2 de setembro, por 5 a 3, em Pituaçu.