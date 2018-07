Após derrota para o Fluminense, Roger Machado é demitido do Palmeiras

Roger Machado não é mais técnico do Palmeiras. O treinador não suportou a derrota para o Fluminense, por 1 a 0, e foi demitido pouco depois do término da partida. O clube confirmou a saída dele em seu site oficial.

Roger foi anunciado pelo Palmeiras ainda no fim do ano passado, já para se ter uma antecipação do planejamento para a temporada 2018, com a discussão de reforços e a transição de comando. O começo dele no comando agradou, com uma sequência positiva de vitórias no início do Campeonato Paulista. Porém, essa largada ruiu logo diante daquele que seria o grande pesadelo do treinador, o dérbi com o Corinthians.

A derrota para o maior rival na primeira fase do Estadual e, principalmente, o vice-campeonato paulista vindo na sequência abalaram a confiança no trabalho do técnico. Uma nova derrota para o Corinthians viria logo depois, já pelo Campeonato Brasileiro, o que faria a gestão do treinador ficar cercada de desconfiança nos bastidores. Nem mesmo os bons resultados na Libertadores ajudaram.

Nas mãos de Roger o Palmeiras teve a melhor campanha da primeira fase da competição, com 16 pontos em 18 possíveis, e uma classificação tranquila para as oitavas de final. No entanto, o técnico não conseguiu disputar o mata-mata, ao ser demitido depois de 44 jogos e 68% de aproveitamento, pelo início irregular no Brasileirão. Nem mesmo a intertemporada durante a Copa do Mundo fez a equipe ter atuações mais regulares.

A diretoria preferiu romper o contrato de Roger após a derrota para o Fluminense para evitar que ficasse muito tarde uma troca de comando. O intuito é de mexer com a equipe a tempo de nas oitavas da Libertadores, contra o Cerro Porteño, do Paraguai, um novo comandante já estar no cargo com tempo hábil para fazer o badalado elenco alviverde render o esperado, algo que também não conseguiu em 2017.

Criticado pela pouca experiência, Roger deve dar lugar a algum treinador mais renomado. Já sondado pelo Palmeiras em outras ocasiões, Abel Braga, atualmente sem clube, é um dos nomes mais cotados para assumir o cargo. Enquanto isso, o técnico Wesley Carvalho, do elenco sub-20, assume o comando interinamente.

Veja o comunicado divulgado pelo clube:

Em reunião após a derrota para o Fluminense na noite de ontem, a direção do Alviverde decidiu pelo desligamento do treinador.

Wesley Carvalho, técnico do sub-20, assume interinamente o comando da equipe até a chegada de um novo profissional.

A Sociedade Esportiva Palmeiras agradece ao treinador Roger Machado pelo serviço prestado e deseja sorte no decorrer de sua carreira.