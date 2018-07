Após derrota em casa, Marcelo Oliveira é demitido do Palmeiras

Marcelo Oliveira não é mais técnico do Palmeiras. Após a derrota por 2 a 1 para o Nacional, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, o treinador foi demitido ainda no vestiário, poucos minutos do término da partida. Alberto Valentim assume interinamente o comando da equipe.

"Antes de perguntar, vamos falar que tivemos uma conversa agora com o Marcelo. A gente agradeceu muito a ele pelo período de convivência e sabemos que é um grande profissional. Talvez, nos últimos anos, ele tenha sido o treinador mais vitorioso do futebol brasileiro e foi vitorioso no Palmeiras também", disse o diretor Alexandre Mattos. "Não estamos evoluindo e as coisas não estão acontecendo da maneira que o Palmeiras precisa", completou.

Marcelo Oliveira chegou ao Palmeiras no dia 15 de junho de 2015. Foram 53 jogos, sendo 24 vitórias, 11 empates e 18 derrotas. Embora tenha sido campeão da Copa do Brasil no fim do ano passado, a equipe não conseguiu desempenhar um bom futebol na maior parte do tempo em que ele esteve no comando.

"O Marcelo não é inoperante, trabalha muito e por isso ganhou o que ganhou. Eu vi ele falando que não ganhou por acaso. Mas no Palmeiras, as coisas não estão evoluindo e essa é a razão da mudança", explicou Mattos.

Em relação ao novo treinador, o dirigente não deu muitas pistas, mas deixou claro que o acerto deve ocorrer em breve. "Queremos um técnico vencedor, com pensamento de buscar as vitórias. Complicou muito a nossa situação em Libertadores. Não tem ninguém bobo aqui e vocês sabem disso. Não é porque perdeu um jogo, não é porque perdeu da Ferroviária, mas é porque as coisas não estão andando", completou o dirigente.

O curioso é que antes do anúncio da demissão, o auxiliar técnico Tico dos Santos chegou a dar entrevista coletiva para comentar sobre o jogo. A Conmebol determina, independente do que aconteça, que o técnico vá dar entrevista. Como Marcelo Oliveira estava suspenso, por ter sido expulso contra o Rosario Central, o seu auxiliar foi quem falou com os jornalistas. Além de Tico, também deixam o clube o auxiliar Ageu e o preparador físico Juvenilson Souza.

Com a queda de Marcelo Oliveira, o nome mais cotado para assumir o Palmeiras é o técnico Cuca, que recentemente recusou uma proposta do Fluminense. O treinador tem uma ligação forte com o clube alviverde e já manifestou algumas vezes que sonha em trabalhar no clube onde atuou como jogador. Cuca estava no Shandong Luneng, da China.