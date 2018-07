Após derrota para o Náutico, Palmeiras vive raro dia de paz em Recife

SÃO PAULO - Após a derrota para o Náutico por 1 a 0, domingo, o Palmeiras viveu um raro dia de paz em Recife nesta segunda-feira. A equipe treinou nesta tarde na Ilha do Retiro, estádio do Sport, onde também fará um trabalho na manhã desta terça-feira e à tarde viaja para Salvador. O jogo com o Bahia é decisivo.

Nos últimos dias, ameaças e brigas foram algo constante no Palmeiras. Conselheiros chegaram a trocar cadeiradas na sexta-feira e o sábado foi mais um dia de muita discussão. Nesta segunda-feira não foi registrado nenhuma confusão nem no clube nem em Recife. Os jogadores reservas fizeram um trabalho de finalização, debaixo de muita cobrança do técnico Gilson Kleina. Enquanto isso, os atletas que enfrentaram o Náutico fizeram apenas um trabalho regenerativo.

Os zagueiros Henrique e Maurício Ramos, que não enfrentaram no Náutico, participaram da atividade normalmente e estão confirmados para o jogo contra o Bahia, quarta-feira, às 19h30, em Salvador.