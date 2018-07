Após derrota para o São Paulo, Levir espera chegada de reforços

Com a sinceridade habitual de sempre, Levir Culpi não escondeu, após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, sofrida na noite de quarta-feira, no Morumbi, que o Fluminense precisa da chegada de novos jogadores ao seu elenco. Depois de perder Fred, que foi para o Atlético-MG, o clube prometeu trazer reforços, mas eles ainda não chegaram e o fato motivou o treinador a enaltecer a urgência para que isso aconteça o quanto antes.

"Temos elenco, sim. Mas também temos a certeza de que precisamos de dois ou três reforços. A diretoria está se movimentando. São poucas opções pela janela e pelo preço dos jogadores, e pelas posições que queremos. É uma dificuldade adicional, mas precisamos de um elenco maior", ressaltou o comandante, em entrevista coletiva.

Levir, entretanto, não utilizou a falta de reforços como única justificativa para a derrota diante dos são-paulinos e lamentou falhas de seu time. "Nos dois últimos jogos foi assim. Mas o primeiro gol do São Paulo foi em bola parada, ela passou muito baixa e não foi jogada ensaiada. Ninguém conseguiu neutralizar e ainda pegou o cara do segundo pau. Foi um descuido inicial. A bola aérea é a mais difícil do jogo. Poderíamos ter empatado ou até vencido", lamentou o técnico.

O comandante tricolor ainda criticou a arbitragem do confronto, que para ele teve "influência direta no placar do jogo". "Um zagueiro com cartão amarelo colocou a mão na bola intencionalmente e tem de ser expulso. Não entendo um erro desse de arbitragem. Sem contar o empurrão no Osvaldo, que foi grotesco. Mas não jogamos tudo isso… o jogo foi equilibrado. Parecido com o São Paulo. São times com ótimos elenco, mas houve um peso gravíssimo da arbitragem no resultado", reclamou.

Após a derrota para o São Paulo, o Fluminense tentará buscar a reabilitação contra o Coritiba, sábado, às 16 horas, em Volta Redonda, pela 13ª rodada do Brasileiro. Cícero, Douglas e Giovanni, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.