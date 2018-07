Após derrota para o United, Sunderland demite técnico A derrota por 1 a 0 diante do Manchester United neste sábado, em casa, foi a gota d''água para o técnico Martin O''Neill no Sunderland. Horas após a partida, a diretoria anunciou a demissão do treinador, que deixa o clube a um ponto zona de rebaixamento do Campeonato Inglês.