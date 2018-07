Após derrota por 3 a 0 para o PSG, Bayern confirma demissão de Ancelotti

Um dia depois da derrota por 3 a 0 para o Paris Saint-Germain, sofrida na capital francesa pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, o Bayern de Munique anunciou oficialmente nesta quinta-feira a demissão do técnico Carlo Ancelotti.

O treinador não resistiu ao momento instável vivido pelo time, que ocupa a terceira posição do Campeonato Alemão, três pontos atrás do líder Borussia Dortmund, e que na rodada passada da competição nacional empatou em casa com o Wolfsburg, por 2 a 2, depois de ter aberto 2 a 0 no placar ainda no primeiro tempo.

No mesmo comunicado no qual anunciou a demissão de Ancelotti, o Bayern confirmou que o assistente-técnico Willy Sagnol vai assumir o comando do time de forma interina a partir desta quinta. A equipe voltará a campo no domingo, quando terá pela frente o Hertha Berlin, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Alemão.

O ex-jogador da seleção francesa deverá estar à frente da equipe bávara neste confronto enquanto a diretoria do Bayern luta para acertar a contratação de um novo treinador. De acordo com o clube, a saída do comandante italiano foi definida em comum acordo entre as partes após reunião realizada na manhã desta quinta.

Entretanto, o Bayern fez questão de enfatizar, no comunicado divulgado pela manhã, que estava insatisfeito com o trabalho do treinador. "Os desempenhos de nosso time desde o início da temporada não atenderam às nossas expectativas. O jogo em Paris (na última quarta) claramente mostrou que nós tínhamos de tomar uma ação imediata", afirmou Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern.

Ao mesmo tempo, o dirigente agradeceu o treinador pelo trabalho realizado no clube e lembrou de sua ligação próxima com o comandante. "Carlo é meu amigo e vai continuar sendo, mas nós tínhamos de tomar uma decisão profissional para os interesses do Bayern. Espero que o time dê uma resposta positiva e mostre determinação absoluta para alcançar nossos objetivos para a temporada", completou Rummenigge.

Consagrado em sua carreira como técnico, Ancelotti estava no comando do Bayern desde a temporada 2016/2017 do futebol europeu. Neste curto período de tempo, foi campeão do Campeonato Alemão e da Supercopa da Alemanha, mas não conseguiu conquistar nenhum título continental e o time vem sofrendo com resultados inesperados desde a sua pré-temporada.

Antes de assumir o Bayern, o ex-jogador da seleção italiana dirigiu o Real Madrid entre 2013 e 2015 e levou o time a faturar a Liga dos Campeões da Europa na temporada 2013/2014. Ele também esteve à frente dos também gigantes Juventus, Milan, Chelsea e Paris Saint-Germain como treinador.