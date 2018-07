Após derrota, pressão sobre Gaúcho cresce no Vasco

Alguns conselheiros conversaram com o presidente Roberto Dinamite, a quem registraram suas queixas. Ele, no entanto, não vai tomar nenhuma decisão no momento e preferiu elogiar o trabalho da comissão técnica. O dirigente lembrou da vitória obtida na semifinal, quando o Vasco derrotou o Fluminense, de virada, por 3 a 2, com uma atuação destacada.

Nesta segunda-feira, alheio às críticas internas, Gaúcho disse que o Vasco vai com tudo para fazer uma campanha muito boa no segundo turno, a Taça Rio, em busca do título. Ele acrescentou que não há por que mexer no que "deu certo", referindo-se à campanha que levou o time à decisão da Taça Guanabara.