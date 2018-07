Após derrota, Rafa Benítez vira alvo de críticas do italiano Materazzi

Mundialmente conhecido pela falta de delicadeza, o agora zagueiro aposentado Marco Materazzi disparou contra o técnico Rafa Benítez, treinador do Chelsea, vice-campeão mundial de clubes. Pelo Twitter, o italiano foi duro na crítica ao seu ex-comandante na Inter de Milão.

"Meu filho está chorando por causa do Chelsea. Que saudades de Abu Dabi (Mundial de Clubes de 2010). Nós fomos capazes de vencer sem treinador", escreveu Materazzi, cujo filho é torcedor declarado do Chelsea, em sua conta oficial no Twitter.

Materazzi jogou na Inter de Milão entre 2001 e 2011, se aposentando no meio do ano passado. Ele foi treinado por Benítez entre agosto e dezembro de 2010. Mesmo com o título mundial, conquistado sobre o Internacional de Porto Alegre, o treinador foi demitido e não deixou saudades no Giuseppe Meazza.