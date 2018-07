Após derrota, Ricardo Gareca diz que tem cada vez menos crédito

O técnico Ricardo Gareca assumiu a responsabilidade pela nova derrota do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Já são nove jogos sem vitória, seis sob o comando do treinador argentino. O resultado negativo no clássico contra o São Paulo, 2 a 1, deixa o time na zona de rebaixamento, com apenas 14 pontos.

Gareca evitou falar sobre seu futuro à frente da equipe. "Tenho cada vez menos tempo [para implantar meu trabalho], cada vez tenho menos crédito. Por isso falei dos meus limites como técnico. Quero o que é melhor para mim e para o Palmeiras", afirmou o treinador, em entrevista coletiva neste domingo.

Antes do início do jogo, o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, bancava a permanência do técnico à frente da equipe. Mas está claro, após os resultados negativos, que é o próprio técnico que está desconfortável com a série ruim.

"O Palmeiras evoluiu, mas tenho de reconhecer que os resultados são pobres, não são os resultados esperados. É uma situação difícil", disse o treinador. Para parte da imprensa argentina, Gareca está com dos dias contados no Palmeiras.

A princípio, a torcida poupa o técnico Ricardo Gareca das críticas. O principal alvo é o presidente Paulo Nobre e o diretor-executivo José Carlos Brunoro.