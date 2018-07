Após derrota, Robinho reclama de arbitragem, mas elogia Corinthians

Na reestreia de Robinho pelo Santos, o Corinthians ganhou o clássico na Vila Belmiro, por 1 a 0, com gol de Gil, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ainda marcou a primeira derrota do atacante para o rival alvinegro. Após a partida, Robinho reclamou do árbitro Raphael Claus, especialmente de uma suposta falta não marcada em Rildo, logo no fim. Mesmo assim, o camisa 7 elogiou o Corinthians.

"A gente queria ganhar. Acabei cansando um pouco. O Corinthians mereceu a vitória. O árbitro estava muito confuso, não deu uma falta no Rildo. É difícil falar de arbitragem, porque a gente tem que jogar, mas ele deixou a desejar", declarou o atacante santista.

Melhor em campo pelo Santos, Robinho correu muito ao longo do jogo e foi responsável pelas melhores chances de gol. No segundo tempo, o atacante perdeu um gol feito, raspando a bola na trave de Cássio. "Queria ganhar e estou triste porque o time perdeu. Acabei cansando, mas tentei fazer meu melhor. Infelizmente, a gente não conseguiu os três pontos. Claro que a gente sai satisfeito quando o time ganha, mas foi meu primeiro jogo, ainda não estou bem fisicamente", lamentou.

Com Robinho no time, o Santos enfrentou o Corinthians dez vezes, sendo oito vitórias, um empate, e agora uma derrota. Na próxima rodada do Brasileirão, o Santos enfrenta o Cruzeiro, domingo, no Mineirão.