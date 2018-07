Após derrota, Rodgers promete encontrar 'soluções' no Liverpool

A derrota por 3 a 0 para o Manchester United, neste domingo, encerrou uma péssima semana para o Liverpool. Eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, o time viu a sua irregular campanha no Campeonato Inglês ser ampliada com esse tropeço. O técnico Brendan Rodgers, porém, tentar evitar o desânimo e prometeu que seguirá em busca de soluções para recuperar a sua equipe.

"Hoje nós criamos oportunidades, o que não vínhamos fazendo. Vou continuar procurando as soluções. Tem sido difícil este ano, mas é assim que as coisas funcionam. Está claro que não estamos criando e marcado gols suficientes", disse o treinador do Liverpool, apenas o décimo colocado no Campeonato Inglês.

Apesar da larga vantagem do Manchester United, Rodgers avaliou que o goleiro David de Gea foi o principal responsável pelo tropeço do Liverpool ao fazer belas defesas. "Criamos muitas chances hoje e David De Gea foi o homem do jogo", avaliou.

A opinião de Rodgers foi compartilhada por jogadores e membros da comissão técnica do Manchester United, como o atacante Van Persie, que não poupou elogios a De Gea. "David foi excelente. Ele foi brilhante, não acontece muitas vezes de uma equipe vencer por 3 a 0 e o goleiro é o homem do jogo", afirmou.