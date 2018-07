Após derrota, Roger promete cobranças no Atlético-MG e minimiza desfalques

O técnico Roger Machado reconheceu que o Atlético Mineiro teve atuação ruim na derrota por 2 a 0 para o Vitória, no último domingo, no Barradão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e prometeu fazer cobranças ao elenco, embora tenha destacado que o teor da conversa será interno.

"Cobranças são internas e sempre acontecem. O que a gente não pode é dar publicidade ao que se fala lá dentro só para dar satisfação aqui fora", afirmou Roger, que espera uma evolução já nos próximos compromissos do time no Brasileirão.

Diante do Vitória, o Atlético-MG voltou a sofrer com o excesso de desfalques, tanto que dos titulares do sistema defensivo, apenas um titular - o goleiro Victor - entrou em campo. Mas Roger destacou que o time precisa saber lidar com as ausências. "Os problemas acontecem, não são só para nossa equipe. Temos que entender que o campeonato é duro e difícil", afirmou.

Derrotado, o Atlético-MG está apenas em 16º lugar no Brasileirão, com seis pontos. O time volta a jogar na próxima quarta-feira, quando receberá o Atlético-PR, no Independência, pela sétima rodada.