Após derrota, Roth vê duelo aberto com o Santos na Copa do Brasil

Celso Roth deixou a Vila Belmiro lamentando mais uma derrota do Internacional na noite desta quarta-feira. Porém, desta vez, o treinador viu motivos para animar o elenco e a torcida. Na sua avaliação, o time gaúcho tem todas as condições de reverter o resultado no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, em Porto Alegre, no dia 19 de outubro.

"Fizemos um bom jogo, mas ficamos tristes pelo resultado. Foi um bom resultado. Nos deixa para uma segunda etapa para uma condição boa de quem sabe buscar um resultado de 1 a 0 contra uma grande equipe", disse Roth, após a derrota por 2 a 1 para o Santos, fora de casa.

Para o técnico, o Inter poderia ter saído de campo com um resultado mais favorável se não tivesse incorrido mais uma vez na "síndrome dos extremos dos tempos", segundo sua definição.

Na sua avaliação, o time gaúcho só jogou bem na primeira etapa e, na segunda, após o gol. "Ainda estamos nessa síndrome dos extremos dos tempos. Fizemos um gol. Depois, o time ficou equilibrado. Colocamos jogadores com transição física melhor", disse o treinador, que escalou uma equipe quase toda reserva na Vila Belmiro.

Roth justificou a decisão pelo desgaste físico da equipe no Brasileirão, no qual o time tenta escapar da zona de rebaixamento. "Não tem como não sentir com esse calendário. É muito difícil. Então, acho que o primeiro tempo mostrou muita qualidade, sim. Todo time foi muito bem. Estamos recuperando a nossa autoestima", declarou.