Após derrota, santistas confiam em classificação na Vila

Autor do segundo gol do Santos, que deu ao time a condição de vencer por 1 a 0 na Vila para avançar, Edu Dracena puxou o coro otimista. "Foi um grande espetáculo onde tocamos bem a bola, principalmente no segundo tempo. Infelizmente perdemos, mas temos tudo para reverter na Vila Belmiro, com a ajuda do torcedor", disse o zagueiro.

Robinho adotou o mesmo discurso. "Temos plenas condições de ganhar. Vamos lotar a Vila para, se Deus quiser, nos classificarmos para a semifinal", afirmou o atacante. Ele marcou o primeiro gol santista em um momento crucial da partida, no fim do primeiro tempo, quando o time perdia por 2 a 0.

Já o goleiro Felipe se adiantou e pediu foco no segundo jogo da decisão do Paulista, contra o Santo André. "O jogo de hoje (quarta-feira) foi digno de duas grandes equipes, mas agora vamos focar na final de domingo para depois voltar a pensar no Atlético", comentou sobre o jogo do Pacaembu, no qual o Santos pode perder até por um gol de diferença.