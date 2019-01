Após derrota, São Paulo faz treino físico em Orlando antes de retornar ao Brasil

Após a derrota de virada por 4 a 2 para o Ajax, da Holanda, que encerrou a participação da equipe na Flórida Cup, o São Paulo permaneceu em Orlando e treinou em solo norte-americano na manhã deste domingo, antes de retornar ao Brasil para finalizar a pré-temporada.

Os jogadores fizeram exercícios físicos sob os cuidados dos preparadores e avançaram nos ajustes para a estreia no Campeonato Paulista, que será contra o Mirassol, no próximo sábado, às 19h30, no Morumbi.

As atividades começaram na academia onde a delegação está hospedada, e contaram com trabalhos aeróbios e de fortalecimento muscular. Depois, os atletas foram para a área externa e fizeram um complemento com trabalhos de coordenação.

Diego Souza esteve ausente dos trabalhos. Com dores na panturrilha que o fizeram deixar o campo na partida contra o Ajax, o meia foi avaliado pelo médico do clube, José Sanches, e passará por exames nesta segunda-feira. A expectativa é de que não seja nada grave e o meia possa estar apto para a estreia do time no Paulistão.

Antes de retornar ao Brasil, o elenco são-paulino ainda treinará mais uma vez nos Estados Unidos, na manhã da segunda-feira. A ideia é aproveitar ao máximo toda a estrutura disponibilizada ao clube em Orlando para a competição da qual o time paulista se despediu sem vitórias - também perdeu por 2 a 1 para o Eintracht Frankfurt.