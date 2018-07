Após derrota, São Paulo foca atenção na Libertadores

A eliminação na semifinal do Campeonato Paulista precisará ser esquecida rapidamente pelo São Paulo, afirmaram os jogadores após a derrota por 3 a 0 para o Santos, no domingo. Na quarta-feira, o time entrará em campo em mais um jogo decisivo, valendo vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores.

"Sabemos que temos de virar esta página e ir buscar esta classificação na Libertadores", alertou o atacante Dagoberto, preocupado com a partida com o Once Caldas, no Morumbi. As duas equipes disputam o primeiro lugar do Grupo 2, que assegura a classificação direta na competição.

Para o volante Rodrigo Souto, o São Paulo deve deixar as lamentações de lado e pensar apenas no duelo de quarta. "Temos de esquecer. Não podemos levar isso para quarta-feira. Será um jogo muito importante e precisamos dos três pontos", pregou.

O elenco do São Paulo vai se reapresentar nesta segunda-feira à tarde, no CT da Barra Funda, para iniciar a preparação para o duelo de quarta. O meia Marlos, que cumpriu suspensão no domingo, estará de volta ao time.