Após derrota, São Paulo já foca na Sul-Americana e corre contra o tempo por ajustes

Antes de tentar reverter no duelo de volta a derrota por 2 a 1 para o Atlético-PR na Copa do Brasil, o São Paulo estreia na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. O técnico Diego Aguirre sabe que precisa correr contra o tempo para fazer ajustes.

+ Defesa falha e São Paulo perde mais uma vez para o Atlético-PR na Arena

Para o treinador, o São Paulo precisa estar preparado para o duelo da próxima quinta diante do Rosário Central, na Argentina, pelo torneio contina. Ele prevê dificuldade igual ou até maior ao duelo em Curitiba contra os atleticanos.

"Conhecemos bastante dos times argentinos, temos um conhecimento bastante real da situação de cada um", afirma Aguirre. "Não vou falar detalhes, mas é um jogo difícil, tanto como foi hoje. Estádio com a torcida forte, temos que estar preparados para superar as dificuldades. É um time forte, mas nós também e queremos ter sucesso nessa competição."

Aguirre demonstra otimismo em relação ao São Paulo disputar três torneios ao mesmo tempo. "É uma situação que talvez não deveria ser assim. Mas não temos que pensar nisso, só em tentar ganhar em todas elas. Temos um jogo importante na Argentina, tentar fazer um bom jogo lá e passar de fase na Sul-Americana e na Copa do Brasil."

Pelo Brasileirão, a equipe enfrenta o Paraná Clube em casa no dia 16, antes de voltar a campo no Morumbi para o duelo de volta contra os paranaenses pela Copa do Brasil.

"Vamos ver o que acontece nos jogos decisivos que temos pela frente, com Sul-Americana, depois já o Brasileiro e o jogo cotnra Atlético-PR (volta). Temos coisas importantíssimas e temos de nos preparar."