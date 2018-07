Após derrota, seleção sub-20 faz contas para avançar

O Brasil chegou a estar perdendo por 2 a 0, antes de buscar o empate e sofrer o terceiro gol uruguaio aos 45 minutos do segundo tempo. O primeiro gol da partida foi marcado por Laxalt, logo aos 5 da etapa inicial. E Rolán ampliou para os uruguaios no começo do segundo tempo.

A reação brasileira teve início na metade da segunda etapa, depois que o técnico Emerson Ávila fez alterações na equipe durante o intervalo. Ele trocou Wallace e Adryan por Igor Julião e Marcos Júnior, que veio a marcar o segundo gol da seleção nacional, aos 26. Um minuto antes, Fred anotado o primeiro dos brasileiros.

Motivado pelo empate, o Brasil foi para cima e levou perigo ao gol uruguaio. No entanto, desperdiçou boas chances e ainda viu López marcar o gol da vitória dos rivais, aos 45 minutos.

O resultado, somado ao empate com o Equador, na estreia, deixou a seleção brasileira em situação difícil no Grupo B do sul-americano. Com apenas um ponto, a equipe ocupa o quarto lugar da chave, que conta com cinco times - o time equatoriano, que perdeu da Venezuela por 1 a 0, também no sábado, é o lanterna.

Como somente os três primeiros avançam à próxima fase, a seleção brasileira precisará vencer seus dois jogos restantes no grupo para seguir com chances de se classificar. A equipe de Emerson Ávila terá agora três dias de descanso antes da próxima partida, contra a Venezuela, no dia 16. O adversário seguinte será o Peru.