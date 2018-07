Após derrota, técnico do Ajax cutuca o Barça: 'Mérito não é deles'

Apesar da derrota por 2 a 0 em casa, o técnico do Ajax, Frank de Boer, não se impressionou com a atuação do Barcelona nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Segundo ele, o mérito do resultado não foi do time catalão, que venceu, mas errou muito. De Boer atuou pelo Barça entre 1998 e 2003.

"O resultado não é mérito do Barcelona, pois eles não jogaram muito bem. Nós botamos muita pressão neles, e eles cometeram muitos erros", disse o comandante. Durante a semana, ele havia dito que o Ajax não poderia temer o ataque do Barça, com Neymar, Messi e Suárez. Estrela do jogo, o uruguaio teve atuação apagada e parece demorar a se acertar na equipe.

Com o resultado, o Ajax foi eliminado da Liga dos Campeões. Terceiro colocado do Grupo F, o time holandês soma apenas 2 pontos em 4 jogos. O Barcelona, por sua vez, está classificado para as oitavas de final tendo somado 9 pontos de 12 possíveis. Frank de Boer, porém, valorizou a luta e o 'sufoco' que sua equipe impôs ao gigante espanhol.