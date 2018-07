Após derrota, técnico Vágner Mancini tem longa conversa no Botafogo

RIO - Os jogadores do Botafogo se reapresentaram nesta sexta-feira, após a derrota para o Goiás por 2 a 0, na noite de quarta, em jogo antecipado da quinta rodada do Brasileirão. Antes do início do treino, o técnico Vagner Mancini teve uma longa conversa com o grupo. Em seguida, os titulares realizaram uma atividade de recuperação muscular na academia, enquanto os demais atletas fizeram um trabalho físico dentro de campo.

Depois das atividades, o atacante Emerson conversou com a imprensa e falou da necessidade de empenho dos jogadores para que o time consiga se recuperar no Brasileirão. "Existe uma série de coisas que eu acredito que tenham que mudar. Nos meus momentos de superação em grupos que passaram pela mesma situação que estamos, eu acredito no algo a mais. Foi o que eu falei na saída do estádio, pode um pouquinho mais. Tenho visto um time empenhado nos treinos e nos jogos, mas muitos times também estão. Então, temos que ter mais que 100% para vencer", disse o jogador.

O próximo desafio do Botafogo será contra o Grêmio, na quarta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). No momento, o time carioca ocupa a 13ª colocação no Brasileirão, com quatro pontos conquistados.