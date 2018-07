Após derrota, Tite vê Corinthians cansado na parte física e mental

O técnico Tite acha que o time do Corinthians está cansado por causa da maratona de jogos e espera que tenha um tempo até a próxima partida da Libertadores para recuperar seus atletas. "A equipe está cansada, física e mentalmente. Ela precisa de um descanso, isso é notório", explicou o comandante.

A equipe vem de decisões importantes, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Paulista, e isso provocou o desgaste. "Tivemos um acúmulo de jogos decisivos", comentou Tite, que sempre reitera que seu time ainda está em formação. "Uma equipe vai e volta, retoma o padrão, adapta melhor seus jogadores. Isso tudo é construção de equipe", avisou.

Agora ele tenta recuperar a auto-estima dos atletas, abalada pela eliminação no Estadual para o rival Palmeiras nos pênaltis e pela derrota no clássico com o São Paulo, quando o time teve dois jogadores expulsos. "Tivemos muitos acidentes nesse jogo. Fizemos um primeiro tempo abaixo do padrão. O São Paulo começou melhor e o jogo se definiu na primeira etapa", afirmou.

O lateral-direito Fagner espera que o time reencontre o caminho das vitórias que tanto marcaram esse início de temporada do clube. Para o atleta, o cansaço faz parte da maratona de jogos importantes do time. "É natural, tivemos um desgaste na reta final do Campeonato Paulista. Agora vamos ter um tempo para trabalhar bem e descansar", concluiu.