Após derrota, torcida do São Paulo protesta na saída do time do Morumbi

Ao contrário do ano passado, quando lotou várias vezes o Morumbi para ajudar o time contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, a torcida do São Paulo perdeu a paciência e protestou neste domingo à noite após a derrota no clássico contra o Santos.

Cerca de 150 torcedores vaiaram a equipe nos arredores do Morumbi, durante a saída do ônibus que levava o elenco. "Ô Dorival, quebra meu galho, sai do São Paulo e vai para a casa do c..." e "não é mole não, estou cansado de time amarelão", foram os refrões gritados pelos revoltados são-paulinos.

Durante a entrevista coletiva após o jogo, o técnico Dorival Jr. chegou a dizer que havia visto uma evolução na equipe e que o grupo estava "muito próximo de um acerto". Ao mesmo tempo, o treinador afirmou que "o treinador não faz gol".

O São Paulo disputou dois clássicos no Campeonato Paulista deste ano e foi derrotado em ambos. O primeiro foi diante do Corinthians, também por 2 a 1, no Pacaembu.

O time volta a campo pelo Paulista, na quarta-feira, em Itu, contra o Ituano. Um novo resultado negativo pode aumentar muito a pressão sobre Dorival.