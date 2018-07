Após derrota, Valdivia lamenta erros do Palmeiras no clássico

Aniversariante no último domingo, quando disputou o clássico contra o Santos, o meia Valdivia não teve o presente que esperava e o Palmeiras acabou derrotado por 3 a 1 após dominar praticamente o primeiro tempo inteiro da partida, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o chileno, a falta de pontaria na hora das conclusões foi fundamental para que a sorte da partida fosse mudada. Nas duas primeiras chances que teve, o Santos marcou com Geuvânio e Gabriel e praticamente liquidou a partida no fim da etapa inicial.

"Tivemos duas chances claras no primeiro tempo, mas futebol não é merecer, tem que ganhar; o gol é o que decide a partida. Nós não fizemos e o Santos aproveitou a hora certa, matou o jogo com o gol logo no início do segundo tempo", disse o meia, ao lembrar do segundo gol do atacante Gabriel na partida, o terceiro santista.

Assim como o técnico Dorival Júnior, Valdivia também reclamou da desatenção coletiva no lance do segundo gol, quando o meia Lucas Lima acionou Mena e o lateral cruzou para Gabriel marcar. No momento da cobrança, os palmeirenses ainda reclamavam da marcação da falta.

"Clássico se decide nos mínimos detalhes, não tivemos atenção nisso e acabamos perdendo. Esse foi um detalhe em que não prestamos atenção na hora da cobrança de falta. Precisamos corrigir", concluiu.