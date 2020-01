Zagueiro do Flamengo provoca Flu após derrota: 'Parecia sub-20 contra sub-20'

Um dos poucos jogadores experientes que têm atuado neste início de temporada com a camisa do Flamengo, o zagueiro Hugo Moura provocou o rival Fluminense na saída do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O time rubro-negro sofreu sua primeira derrota na temporada, ao cair diante do rival por 1 a 0, pela quarta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Nenê fez o gol aos 26 minutos do segundo tempo.

"A equipe toda está de parabéns. Parecia até sub-20 contra sub-20. O Flamengo não temeu e, pelo meu ponto de vista, o árbitro complicou um pouco a partida. Mas vou deixar isso de lado. Vamos trabalhar para ver o que vai dar. Estou preparado para o que der e vier", garantiu o atleta, na saída do gramado.

O Flamengo tem atuado, neste início de ano, com os jogadores do sub-20, enquanto o Fluminense teve seu time titular. O garoto Pepê também fez questão de valorizar a atuação do time e foi outro jogador, mesmo que indiretamente, a cutucar a atuação dos rivais. "(O gol) Foi uma bola que erramos individualmente. A idade foi só um número mesmo. Controlamos o jogo inteiro, mas não saímos com a vitória", disse ele.

Bill, outro garoto, foi além e pediu uma chance no time de cima, comandado pelo técnico português Jorge Jesus. Maurício Souza tem sido o técnico nestes primeiros jogos. "A gente tem capacidade de integrar a equipe de cima. Ele (Jorge Jesus) está feliz (com as nossas atuações), nós estamos felizes. O resultado não foi o esperado, mas fizemos um bom jogo", analisou.

Apesar do tropeço, o Flamengo segue na zona de classificação do Grupo A com os mesmos sete pontos do líder Boavista. O vice-líder perde no saldo de gols (4 a 1). O próximo desafio será no domingo, às 18 horas, diante do Resende no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela quinta rodada.