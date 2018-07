Após derrota, Zidane e Di Stéfano defendem Mourinho Criticado após a derrota do Real Madrid para o Barcelona, na última quarta-feira, por 2 a 1, pela Copa do Rei, o técnico José Mourinho foi defendido por dois ídolos da história madrilenha: Zinedine Zidane e Alfredo Di Stéfano. O treinador foi acusado de escalar a equipe de forma muito defensiva no confronto, mas ganhou o apoio dos dois ex-jogadores que marcaram época no clube.