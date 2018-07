Após derrotar Barça, Alavés empata com o La Coruña em casa no Espanhol

Após surpreender na rodada passada, com uma vitória sobre o Barcelona no Camp Nou, o Alavés não passou do 0 a 0 com o La Coruña, em casa, no Estádio de Mendizorroza. As duas equipes encerraram a quarta rodada do Campeonato Espanhol nesta segunda-feira.

O resultado decepcionou a torcida local, que esperava novo triunfo no embalo da vitória inesperada sobre o Barcelona, por 2 a 1. Foi o único revés da equipe de Messi, Suárez e Neymar neste início de temporada europeia.

"Fizemos tudo que era possível para conquistar a vitória, mas não foi possível. Temos que continuar trabalhando duro para buscar pontos", disse o zagueiro Theo Hernandez, do Alavés, ao fim da partida desta segunda.

O empate manteve as duas equipes na parte intermediária da tabela. Ainda sem perder desde que obteve o acesso à primeira divisão, ao fim da temporada passada, o Alavés soma agora seis pontos, na nona colocação. O La Coruña, com cinco, é o 11º colocado na classificação do Espanhol. A liderança segue com o Real Madrid e seus 12 pontos. O Barcelona vem logo atrás, com nove.