Após derrotas, Bahia tenta reabilitação contra o Santos

Vindo de três derrotas consecutivas - contra Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, como visitante, e contra o Grêmio, em Salvador - o time despencou na tabela de classificação e agora ocupa a 10.ª posição, com 19 pontos. Os jogadores, porém, dizem não estar preocupados com a fase. "No domingo o Bahia vai voltar a ser o Bahia de antes das derrotas", prometeu o meia Anderson Talisca.

O técnico Cristóvão Borges, que classificou a má sequência como "oscilação normal", não definiu a equipe que começa a partida, mas tem todos os jogadores à disposição. As dúvidas se concentram na zaga - Lucas Fonseca ou Rafael Donato ao lado do capitão Titi, que volta de suspensão - e no meio de campo, com os volantes Rafael Miranda, Hélder e Feijão disputando duas vagas.