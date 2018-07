Após derrotas, Joel Santana faz reunião e dá bronca no Vasco

As duas derrotas consecutivas nesta reta final da Série B mexeram com os brios da comissão técnica do Vasco. Na reapresentação do elenco, nesta quinta-feira, as atividades foram precedidas de uma reunião no gramado no CFZ, na qual o técnico Joel Santana teve longa conversa com os jogadores, com direito a broncas e puxões de orelha.

Além da reunião, Joel conversou em separado com alguns atletas, assim como fez o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, presente na reunião. As duas derrotas - a última delas na terça, diante do América-RN - impediram a equipe carioca de se aproximar da liderança e da vaga antecipada na Série A.

Com os revezes, o Vasco estacionou nos 54 pontos, ainda na terceira colocação da tabela, graças aos tropeços dos rivais nas últimas rodadas. A liderança segue nas mãos da Ponte Preta, com 60 pontos.

Depois da bronca, os titulares foram para a academia enquanto os reservas participaram de jogo-treino com o Bonsucesso. Carlos César marcou o único gol da atividade, decretando a vitória do Vasco.

A equipe do primeiro tempo foi escalado com: Jordi; Carlos César, Anderson Salles, Luan, Lorran; Aranda, Jhon Cley, Montoya, Maxí Rodriguez; Lucas Crispim e Edmilson. Na segunda etapa, a equipe jogou com: Diogo Silva; André Rocha, Rafael Vaz, Alisson (Anderson Salles), Henrique, Lucas Barboza, Bruno Cosendey, Guilherme Biteco, Marquinhos do Sul, Yago e Rafael Silva.

O time vascaíno terá a oportunidade de reduzir a vantagem da Ponte na tabela na próxima rodada. Seu adversário no sábado será justamente a equipe de Campinas, em São Januário.